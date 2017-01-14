Adana'da kan donduran olay

Adana'da arkadaşları Mehmet Işıkoğlu'nu (28) 7 bin lira parasını aldıktan sonra bıçaklayarak öldürüp gömdükleri öne sürülen Serhat S. (28) ile Mehmet Seyran A. (27), suçlamaları reddetti.



Mehmet Seyran Alp, Serhat Sukgen ve Mehmet Işıkoğlu, kiraladıkları otomobille Hatay'a gitti. 22 Ocak 2016'da Adana'ya dönen 3 arkadaş, iddiaya göre daha sonra Karataş İlçesi'ne bağlı Bahçe Mahallesi'nde deniz kenarına giderek uyuşturucu kullandı. Ardından iddiaya göre Serhat S., Mehmet Işıkoğlu'nun ellerinden tutarak etkisiz hale getirirken, Mehmet Seyran A. defalarca bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra S. ile A., cebindeki 7 bin lirayı aldıkları Işıkoğlu'nun cesedini kumsala gömüp Adana'ya döndü. Olaydan 3 gün sonra Mehmet Seyran A. yanına kardeşi Abdulkadir A. ve Serhat S.'yi de alarak cesedi gömdükleri yere gitti. 3 kişi cesedi gömülü olduğu yerden çıkarıp başka bir yere gömdü.



Mehmet Işıkoğlu'nun eve dönmemesi üzerine aile kayıp başvurusu yaptı. 25 Şubat'ta Karataş sahilinde bir köpek kumu eşeleyince ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından çıkartılıp Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen cesedin DNA testi sonucunda Mehmet Işıkoğlu'na ait olduğu belirlendi. Serhat S., Mehmet Seyran A. ile kardeşi Abdulkadir A. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Seyran A. ile Serhat S. hakkında bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, nitelikli yağma suçundan 15'er yıla kadar, Abdulkadir A. hakkında da suç delillerini gizleme suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.



KABUL ETMEDİLER



Yargılama sırasında olayla ilgisinin bulunmadığını savunan Abdulkadir A. ise tahliye edildi. Olay öncesinde Mehmet Işıkoğlu ve Serhat S. ile Hatay'a gidip Karataş İlçesi'ne döndüklerini, uyuşturucu kullandıklarını anlatan Mehmet Seyran A., "Karataş'tan dönünce ben evime gittim, Serhat ise Mehmet Işıkoğlu'nu evine bırakıp kendi evine geçecekti. Tahminen 3 gün sonra Serhat beni aradı, '3 çuval esrarım var. Birlikte gömelim' dedi. Ben rahatsız olduğum için kardeşim Abdulkadir ile gittiler. Daha sonra kardeşim bana Serhat'ın bir şey gömdüğünü ama ne gömdüğünü görmediğini söyledi. Benim suçum yoktur" diye savunma yaptı. Mehmet Seyran A.'nın savunmasını 'yalan' olarak niteleyen Serhat S. ise, Mehmet Işıkoğlu'nu öldürmesi için bir nedeninin bulunmadığını söyledi. Tutuklu sanıkların tahliye istemini reddeden mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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