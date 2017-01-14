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TSK'dan "etkin" sınır denetimi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:18:11 AA

DEAŞ'a katılmak amacıyla yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan "yabancı terörist savaşçı" sayısı 7 kat azaldı

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    Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır güvenliğine yönelik alınan tedbirler kapsamında, Suriye ve Irak sınırında 330 kilometre modüler beton duvar örüldü, 191 kilometre güçlendirilmiş kafes tel engeli yapıldı.

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    Genelkurmay Başkanlığından yapılan "2016 yılı hudut olayları" bilgilendirmesinde, TSK hudut birliklerinin, alınan yeni tedbirlerle sınır güvenliğine yönelik yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

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    Buna göre, "Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi" kapsamında öncelikli olarak inşa çalışmaları devam eden Suriye ve Irak sınırında, 330 kilometre modüler beton duvar örüldü...

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