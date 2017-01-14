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TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavisi konutunda devam edecek

Kahraman'ın tedavisinin gerçekleştirildiği hastaneden açıklama yapıldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:13:54 Güncelleme: 12:14:59 AA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavisinin, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bilgisi ve kontrolünde, kendi konutunda devam ettirileceği bildirildi.

Kahraman'ın tedavisinin gerçekleştirildiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın 29 Aralık 2016 tarihinden bu zamana hastanemizde devam etmekte olan tıbbi bakım ve tedavisi, kendisinin ve ailesinin talebiyle, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bilgisi ve kontrolünde, hastanemizin de desteğiyle kendi konutunda devam ettirilecektir."

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