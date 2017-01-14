14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Fethi Sekin
GÜNDEM

Şehit polis Fethi Sekin daha önce de canlar kurtarmış

"Yokuş aşağı olduğu için duramayan TIR'ın önüne geçerek ona yol açmıştı. O zamanda çok insanın canını kurtardı. TIR'ın düz yola kadar gelip kendiliğinden durmasını sağladı"

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:52:09 Güncelleme: 13:00:35 AA

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, 2014'de Manisa'dan İzmir'e seyir halindeki freni patlayan TIR'ın önüne geçerek yolu boşalttığı, aracı güvenli şekilde kontrol altına alarak birçok ölümün önüne geçtiği ortaya çıktı.

Şehit polis memuru Fethi Sekin ile 5 yıl birlikte çalışan ve olay günü arkadaşıyla birlikte olan emekli polis memuru Şahin Çevik, AA muhabirine kahraman polisle ilgili anılarını anlattı.

Çevik, 2010-2015 arasında Sekin ile İzmir Adliyesinde görev yaptıklarını, emekli olduktan sonra mahkemelerde bilirkişilik görevinde bulunduğu için günde en az 5 saatinin Fethi Sekin ile geçtiğini belirtti.

Terör saldırısının yaşandığı 5 Ocak Perşembe günü de Sekin ile birlikte olduklarını ifade eden Çevik, "Patlamanın yaşandığı polis kulübesinde Sekin ile olay günü çay içtik. Son kez bana çay ısmarladı. Gündelik konuları konuştuk. İşim vardı yanından ayrıldım, 10 dakika sonra bu olay gerçekleşti." dedi.

Emekli olduktan sonra Sekin'i her fırsatta terör olaylarına karşı uyardığını ifade eden Çevik, herkes tarafından sevilen ve yardımsever olan mesai arkadaşının birçok kişiye iyiliğinin dokunduğunu, adliyeye bavulları ile giremeyen vatandaşların mağdur olmaması için eşyalarını görev yaptığı yere bırakmalarına izin verdiğini söyledi.

Görevindeki başarılar nedeniyle emniyet teşkilatında herkesin Fethi Sekin'e gıpta ile baktığını dile getiren Çevik, "Fethi de terörden bayağı rahatsızdı. Biran önce ülkeye barışın gelmesini istiyordu. Fethi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt vatandaşıydı, Türk kadar Türk'tü." diye konuştu.

"ŞEHİT OLMAK İSTİYORDU"

Fethi Sekin'in kahramanlığı sayesinde İzmir'de büyük bir felaketin önlendiğinin altını çizen Çevik, şöyle devam etti:

"Hiçbir polis açık açık merminin üzerine gitmez ama onun gözü karaydı. Başkasına zarar geleceğini düşündüğü için kendi ailesini ve çocuklarını hiç düşünmeden gitti. Hiç kimse pisi pisine ölmek istemez. Böyle şerefli bir şekilde ölmek ister. Zaman zaman konuşurduk. 'Çocuklar ağlıyor ama hepsi cennete gitti. Allah herkese nasip etsin derdi'. Dileği gerçekleşti. Evlatları babalarıyla gurur duysunlar. Eşi, öyle bir insanın eşi olduğu için gurur duyacak başları her zaman dik olacaktır. Kendi çocuklarını yetim bıraktı ama yüzlerce insanın evladının yetim kalmasına engel oldu. Fethi kahramandır."

"FRENİ PATLAYAN TIR'I DURDURDU"

Çevik, kahraman polis memuru Sekin'in yaptığı başka bir kahramanlığı da şöyle anlattı:

"Manisa'dan gelen bir TIR'ın 2014'de freni patlamıştı. Şoför, 155'i aramış, 'TIR'ı durduramıyorum, yolu boşaltmaya çalışın' demiş. Fethi olay yerine yakındı. Hemen gitti. Sanırım Osman Kibar Meydanı'ndan itibaren motoruyla TIR'ın önüne geçti. Yokuş aşağı olduğu için duramayan TIR'ın önüne geçerek ona yol açmıştı. O zamanda çok insanın canını kurtardı. TIR düz yola kadar gelip kendiliğinden durmasını sağladı. O zaman Cenabı Hakk canını almadı, böyle bir şerefli bir olayda canını aldı."

İzmir Adliyesi C kapısı girişindeki polis kulübesinin önünden artık geçemediğini, gözünün hep Sekin'i aradığını vurgulayan Çevik, "İyiki onunla çalışmışım, görev yapmışım, onun yanında emekli olmuşum." dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 32 dakika önce
    Allah rahmet eylesin,ailesine sevenlerine sabırlar versin inşallah.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İzmir'de teröristin cenazesi için kimse araç vermedi
GÜNDEM

Teröristin cenazesi için kimse araç vermedi
İzmir'deki saldırıyı TAK üstlendi
GÜNDEM

İzmir'deki terör saldırısını PKK uzantısı hainler ...
İzmir şehitlerinin isimleri yaşayacak
GÜNDEM

İzmir şehitlerinin isimleri yaşayacak
Ömer Halisdemir'in babasından Fethi Sekin'in ailesine ziyaret
GÜNDEM

Baba Halisdemir: Neden ağlıyorsunuz? Ben seviniyorum.. ...
Kahraman polis Fethi Sekin'in eşi konuştu
GÜNDEM

Kahraman polisin eşi konuştu: Acımız büyük ama...
Kahraman şehitten annesine yürek dağlayan ağıt
GÜNDEM

Kahraman şehit Fethi Sekin'den yürek dağlayan ağıt
Bekir Bozdağ'dan Meclis'teki kürsü kavgasına yorum
GÜNDEM

"KILIÇDAROĞLU'NUN ONAYI OLMADAN BAŞLATILMAZ"
Adana'da valilik binasına saldıran teröristin kimliği belirlendi
GÜNDEM

"KADIN TERÖRİST ÇANTASINDAN BOMBA ÇIKARDI, 'DURMA, GEREKİRSE EZ' DEDİ!"
Şehit polis Fethi Sekin daha önce de canlar kurtarmış
GÜNDEM

ŞEHİT POLİS SEKİN DAHA ÖNCE DE CANLAR KURTARMIŞ
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavisi konutunda devam edecek
GÜNDEM

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'IN TEDAVİSİ KONUTUNDA DEVAM EDECEK
Şişli Etfal Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
GÜNDEM

ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ'NDE KORKUTAN YANGIN
İstanbul'daki barajların doluluk oranı arttı
GÜNDEM

BARAJLARDA SON DURUM NE? SON 15 GÜNDE...