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Kocaeli'de özel halk otobüsü alev alev yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hareket halindeki özel halk otobüsü, arıza yapması sonrasında içinde yolcular indikten hemen sonra alev alev yandı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:46:10 Güncelleme: 13:47:42

Kocaeli Kolordu Caddesi'nde seyir halindeki otobüsü bir anda alevler sardı. Alev topuna dönen otobüsü vatandaşlar panik halinde terk etti. Olayda yaralanan olmazken cadde uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Olay, İzmit ilçesi Kolordu Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki otobüs bir anda alev aldı. Otobüsün içerinde yangının başlamasıyla şoför otobüsü durdurarak yolcuların dışarı çıkmasını sağladı. Yolcular panik halinde alevler içerisindeki otobüsten kaçtı.



VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Yangının çevreye sıçramaması için cadde trafiğe kapandı.Olayı gören vatandaşlar yangına kendi araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken yolcuların yaşadığı panik ve korku yüzlerine yansıdı. Kimi yolcular göz yaşlarını tutamadılar. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor.

Veysel Gül/Kocaeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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