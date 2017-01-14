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Akrobasi timleri komutanın emriyle yeniden uçacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gösteri uçuşları iptal edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığının Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK akrobasi timleri, gökyüzüyle yeniden buluşacak

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:50:58 Güncelleme: 15:01:50

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında başta TBMM olmak üzere bazı hedeflerin savaş uçaklarınca vurulmasının ardından yapılan düzenlemeler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timlerinin 2016'daki gösteri uçuşları iptal edilmişti.

İki akrobasi timi de internet sitelerinden daha önce belirlenen takvim kapsamındaki gösteri uçuşlarının yapılmayacağını açıklamıştı. Son olarak daha önce 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası kapsamında Anıtkabir üzerinde yapılacağı açıklanan saygı uçuşunun da iptal edildiği bildirilmişti.

Yeni yılda özellikle akrobasi uçuşu takipçileri, gösteri takviminin açıklanmasını beklerken gerek Türk Yıldızları gerekse SOLOTÜRK'ün resmi internet sitelerinde uçuş takvimine ilişkin bilgi verilmedi.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın, bu yıl gösteri yapıp yapmayacağına yönelik oluşan soru işareti, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal'ın emriyle ortadan kaldırıldı.

Orgeneral Ünal, akrobasi timlerinin gösteri yapmasına yönelik onayı verdi. Orgeneral Ünal'ın emriyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezince, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları için yeni gösteri takvimi hazırlanmaya başlandı.

Uçuş takviminin Orgeneral Ünal'a sunulmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Böylece akrobasi timleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gökyüzüyle yeniden buluşacak.

"YUVA" DEĞİŞİKLİĞİ

Darbecilerin merkezlerinden biri olan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasının ardından kapatılmış, bünyesindeki filo komutanlıkları lağvedilmişti.

Başkentteki filo komutanlığı lağvedilen SOLOTÜRK, komutan emriyle Konya'ya taşınmıştı. SOLOTÜRK'ün de gelmesiyle Konya'daki üs komutanlığı akrobasi timlerinin merkezi durumuna gelmişti. Türk Yıldızları da üs komutanlığındaki diğer akrobasi timi olma özelliğini taşıyor.

300 ÖNERİNİN ARASINDAN İSMİ BELİRLENDİ

SOLOTÜRK'ün temelleri, 2009'da başlatılan "Tek F-16 Uçağı ile Gösteri Uçuşu" programıyla atıldı.

Kurucu ekibin seçilmesinin ve 2010'daki eğitim uçuşlarının ardından SOLOTÜRK, 1 Eylül 2010'da ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi. Akrobasi timinin ismi ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin gönderdiği 300 önerinin arasından seçildi.

SOLOTÜRK, gökyüzüyle buluşmasının üzerinden geçen 6 senede, yurt içi ve dışında çok sayıda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteriler, 10 milyonun üzerinde izleyici tarafından heyecanla takip edildi.

Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olma özelliği taşıyan Türk Yıldızları da 2001'de Azerbaycan'da gerçekleştirdiği ve bir milyondan fazla kişinin izlediği gösterileriyle bu alanda rekoru elinde tutuyor.

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