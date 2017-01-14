14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bursa
GÜNDEM

Bursa'da çaldıkları otomobil içinde uyuyan hırsızlar böyle tutuklandı

Trafik polislerini görünce önce şaşıran kısa süre sonra kaçmaya çalışan zanlılar, yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:58:41 Güncelleme: 16:03:53 İHA

Bursa'da çaldıkları otomobili adliye otoparkı önüne park edip içinde uyuya kalan sabıkalı 2 hırsız kıskıvrak yakalandı. Sabah saatlerinde camı çalıp kendilerini uyandıran trafik polislerini karşılarında görünce kaçmaya çalışan 2 zanlı, yaka paça gözaltına alındı. Zanlıların bir tamir atölyesinden çaldıkları otomobile bir başka kamyonetin plakası takıp hırsızlık olaylarında kullandıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09:00 sıralarında Adliye otoparkı karşısında lastiği patlak ve hafif hasarlı bir otomobilin içerisinde iki kişinin hareketsiz yattığını fark eden otopark görevlisi durumu adliye çevresinde görevli 2 trafik polisine bildirdi. Olay yerine gelen trafik polisleri, otomobilin plakasının bir başka kamyonete ait olduğunu, aracın 3 gün önce bir tamir atölyesinden çalıntı olduğunu tespit etti.

Trafik polisleri otomobilin camını çalıp uzun süre 2 şahsı uyandıramayınca 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin şahısların uyuduğunu belirlemesi üzerine trafik polisleri kapısı açık olan otomobilin kontak anahtarını üzerinden alıp daha sonra şahısları uyandırdı. Trafik polislerini görünce önce şaşıran kısa süre sonra kaçmaya çalışan zanlılar, yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı.

"ADLİYE OTOPARKINDA UYUMUŞLAR"

Otomobilin içinde kalan diğer zanlının kaçmaması için otomobilin kapısını dışarıdan tutan diğer polis memuru ise olay yerine gelen asayiş ekipleri ile birlikte diğer zanlıyı da dışarıya çıkarıp etkisiz hale getirdi. Şahısların üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 3 adet sustalı bıçak, tornavida ve çok sayıda cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan zanlılar O.T.(18) ve O.Ü.(19) polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen otomobilin sahibi Halil İbrahim Arslan, "Otomobili satacaktık 3 gün önce iş yerinin kapısını kırıp içeriye girmişler. Ofiste araçların yedek anahtarları duruyordu. Anahtarları deneyip otomobili çalmışlar. Ne yaptılar bilmiyorum, araç hasarlı. Tamponunu vurmuşlar. Bir lastiği patlamış. Gece Adliye otoparkında uyumuşlar sağ olsun trafik polisleri yakalamış. Benim de sabah iş yerine gelince haberim oldu. Şahısların madde kullanıp sızdıkları tahmin ediliyor" dedi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Osmanlı tarihinin en görkemli 10 zaferi
GÜNDEM

Osmanlı tarihinin en görkemli 10 zaferi
Erzurum'da kanalizasyon patladı, sanayi sitesi buz tuttu
GÜNDEM

Bir anda buz tuttu!
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavisi konutunda devam edecek
GÜNDEM

TBMM Başkanı Kahraman'ın tedavisi konutunda devam ...
Zeytinburnu'daki bina 5 saniyede böyle çöktü!
GÜNDEM

Zeytinburnu'daki bina 5 saniyede böyle çöktü!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (14 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 14 Ocak günlüğü
İzmit Körfezi'nde limandan sızan yakıt kirliliğe yol açtı
GÜNDEM

İzmit Körfezi'nde sızıntı
İzmit Körfezi'nde limandan sızan yakıt kirliliğe yol açtı
GÜNDEM

İZMİT KÖRFEZİ'NDE SIZINTI
Erzurum'da kanalizasyon patladı, sanayi sitesi buz tuttu
GÜNDEM

BİR ANDA BUZ TUTTU!
Zeytinburnu'daki bina 5 saniyede böyle çöktü!
GÜNDEM

ZEYTİNBURNU'DAKİ BİNA 5 SANİYEDE BÖYLE ÇÖKTÜ!
Köy kahvesi ihalesine "yanlışlıkla" 900 bin lira teklif verdi
GÜNDEM

YANLIŞLIKLA 900 BİN LİRA TEKLİF EDİNCE...
Bursa'da çaldıkları otomobil içinde uyuyan hırsızlar böyle tutuklandı
GÜNDEM

POLİS, ÖNCE UYANDIRDI SONRA TUTUKLADI!
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavisi konutunda devam edecek
GÜNDEM

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'IN TEDAVİSİ KONUTUNDA DEVAM EDECEK