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CHP'li Milletvekil 'ısırılma polemiği'ne dahil oldu! Kürsüde bacağını gösterdi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 17:05:10

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, kendisinin bir hekim olduğunu hatırlatarak, ısırıldığını söyleyen Milletvekili Muhammet Balta'nın yarasının eski olduğunu savundu

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    CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TBMM Genel Kurulu'ndaki kavgada yaralanan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın bacağındaki yaranın fotoğrafını gösterdi.

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    CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, kendisinin bir hekim olduğunu hatırlattı.

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    AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın yarasının eski olduğunu savundu.

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