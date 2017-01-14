CHP'li Milletvekil 'ısırılma polemiği'ne dahil oldu! Kürsüde bacağını gösterdi
14 Ocak 2017 Cumartesi, 17:05:10 | Güncelleme: 17:43:58
CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, kendisinin bir hekim olduğunu hatırlatarak, ısırıldığını söyleyen Milletvekili Muhammet Balta'nın yarasının eski olduğunu savundu
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CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TBMM Genel Kurulu'ndaki kavgada yaralanan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın bacağındaki yaranın fotoğrafını gösterdi.
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CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, kendisinin bir hekim olduğunu hatırlattı.
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AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın yarasının eski olduğunu savundu.
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Milletvekili Ali Şeker kendi bacağındaki eski bir yarayı da gösterdi.
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Meclis'te yaşanan kavga sırasında AK Partili Muhammet Balta bacağından ısırıldığını iddia etmiş. Balta, “Kimin ısırdığını görmedim ama iki diş izi var” demişti.
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AK Partili Muhammet Balta, twitter adresinden, "TBMM de CHP li milletvekili tarafından bacağımdan ısırıldım.
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Arkadaşlar merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım." mesajını paylaşmıştı.
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AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta önceki akşam TBMM yaşanan olaylarla ilgili olarak Genel Kurul'da bir konuşma yaptı.
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Milletvekili Balta yaptığı konuşmada "Gazi Meclis'te akşam yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Aldığım İslami terbiye, yüce Meclis altında ettiğim yemin, aile terbiyem ve teşkilat terbiyem gereği özellikle insanlara asla iftira atmadım ve asla da yalan konuşmadım. Önceki akşam gelişen bu talihsiz olayda, bacağımı Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin ısırdığı kesindir. Ancak o esnada milletvekili Eren Erdem önümüzde değildi. Bacağımı ısıran kesinlikle Eren Erdem değildir." açıklamasında bulundu.
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CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "Başvurumuz şu; şahıs bacağında ısırık olduğunu iddia ediyor. Bununla alakalı tıp dünyasında gelişmeler var. Epital doku testi. Bütün masraflarını ben üstleniyorum. Yaptıralım. O milletvekilinin dediği gibi ben çıkarsam, hemen o testin sonucuna göre istifa etmeye namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" demişti.
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TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişiklik teklifinin 5'inci maddesi görüşülürken, yumruklu ve tekmeli kavga çıkmış. Kavga görüntüleri objektiflere böyle yansımıştı.