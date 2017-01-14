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Sakarya'da Kur'an kursunda dayak

Sakarya'da yatılı Kur'an kursunda, öğrenciye şiddet uygulayan görevli hocanın görüntüleri büyük tepki topladı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:37:40 Güncelleme: 18:42:57 DHA

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Çaybaşı Kur'an kursunda görevli hocanın küçük bir çocuğu terlikle döverken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Sakarya Müftü Vekili Nejdet Arman konuyla ilgili idari soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Erenler Çaybaşı Yatılı Kur'an kursunda görevli kurs hocasının küçük bir çocuğu terlikle dövdüğü görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Kursta görevli hocanın terlikle vurmasının ardından geri geri giderek köşeye sıkışan küçük çocuk ağlarken, hoca terlikle çocuğa ardı ardına vurdu.

Küçük çocuğun tüm yalvarmalarına rağmen hocanın çocuğu dövmeye devam etmesini izleyenler sosyal medyada tepki gösterdi. Sakarya Müftü Vekili Nejdet Arman olayla ilgili 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kendilerine şikayette bulunulduğunu belirterek, "Bahse konu görüntüler Erenler'de bulunan Kur'an kursunda 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çekilmiş. Görüntüyü çeken de küçük çocuğun arkadaşı. Ancak çocuğun anne babası şikayetçi olmayıp, amcası şikayetçi olunca konuyla ilgili idari soruşturma başlattık. Ancak araya darbe girişimi girince süreç uzadı. Görüntülerdeki görevli de emekliye ayrıldı. Ancak idari soruşturma halen sürüyor. İdari soruşturmaya göre gereken yapılacaktır" dedi.

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