Antalya'da bir adam hayvanlar tarafından parçalandı

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Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Değirmenli Mahallesi sınırlarında bulunan İshak Seydi Türbesine giden yol üzerinde ormanlık alanda keçi otlatan çobanlar tarafından bulunan cesedin 46 gün önce Emek Mahallesindeki evlerinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Murat Ünal'a ait olduğu belirlendi.