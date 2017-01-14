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Antalya'da bir adam hayvanlar tarafından parçalandı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:47:34 DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 46 gündür aranan 34 yaşındaki Murat Ünal'ın cesedi parçalanmış halde bulundu

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    Antalya'nın Manavgat ilçesinde 46 gündür aranan ve dün ormanlık alanda vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulunan 34 yaşındaki Murat Ünal'ın cenazesi toprağa verildi.

     

     

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    Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Değirmenli Mahallesi sınırlarında bulunan İshak Seydi Türbesine giden yol üzerinde ormanlık alanda keçi otlatan çobanlar tarafından bulunan cesedin 46 gün önce Emek Mahallesindeki evlerinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Murat Ünal'a ait olduğu belirlendi.

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    Cesedi Murat Ünal'ın eniştesi, kızkardeşi ve annesi teşhis etti.

     

     

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