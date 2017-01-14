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Batman'da PKK sığınağında ceset bulundu

Batman'da PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta iskelet halinde ceset bulundu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 19:01:16 Güncelleme: 19:03:23 DHA

Batman'ın Sason İlçesi kırsalında, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınakta kafasının arkasında delik şekilde kırık olduğu değerlendirilen iskelet halinde ceset bulundu.

Sason İlçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, yapılan arazi aramalarında, terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak ortaya çıkarıldı.

Sığınakta, kafatasında kurşun giriş çıkışı saptanan bir kişinin iskelet haline gelmiş cesedi bulunurken, Batman Valiliği'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 14.01 2016 tarihinde icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde bölücü terör örgütü mensubu olduğu ve kafasının arkasında delik şeklinde (Muhtemelen mermi çekirdeği giriş/çıkışı) bir kırık olduğu değerlendirilen iskelet bulunmuştur. Ceset, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile kemik testi yapılmak üzere muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

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