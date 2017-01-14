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Uşak'ta cinsel tacizde bulunan öğretmen tutuklandı

Uşak'ta 5 kız öğrenciye elle cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ortaokul müdür yardımcısı, tutuklandı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 19:21:09 Güncelleme: 19:22:45 AA

Uşak'ta bir ortaokulun müdür yardımcısı, kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre kent merkezindeki bir ortaokulda eğitim gören 5 kız öğrenci, müdür yardımcısı Şaban Ünlü'nün (59) kendilerine elle cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla okul yönetimine şikayette bulundu.

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü soruşturma çerçevesinde öğrencilerle, rehber öğretmenler ve psikologlar nezaretinde görüşme yapıldı.

Soruşturma sonrası açığa alınan Ünlü (59), suç duyurusunda bulunulması sonrası Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "küçük yaşta çocuğa cinsel taciz" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

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