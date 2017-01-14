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Başbakan'dan anayasanın ilk 4 maddesi hakkında açıklama

Başbakan Binali Yıldırım'dan anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili tartışmalara yanıt geldi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:14:23 Güncelleme: 20:52:36 DHA

Başbakan Binali Yıldırım, anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceğini ve bunun teklif edilemeyeceğini söyleyerek "Dolayısıyla biz de teklif etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir. Devletin olmazsa olmazıdır. Bu maddelerin teminatı, yüce Türk milleti ve Ak Parti iktidarıdır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Meclis Genel Kurulu'nda Ak Parti milletvekili İsmail Aydın'ın anayasanın ilk 4 maddesine ilişkin sözlerinin başlattığı tartışmaların anımsatılması üzerine şöyle konuştu:

"İlk dört madde nedir? Madde bir devletin şekli, cumhuriyet. Madde iki, niteliği demokratik, laik sosyal hukuk devleti. Madde üç, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, bayrağının ay yıldızlı bayrak olduğu, marşının İstiklal Marşı olduğunu, dilinin Türkçe olduğunu, başkentin Ankara olduğu. Dördüncü madde ise bu üç maddenin değiştirilemeyeceğini, değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğidir. Dolayısıyla biz de teklif falan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir. Devletin olmazsa olmazıdır. 10 yıldır Ak Parti ne diyor: Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Onun için öyle ucuz polemiklerden herkes uzak dursun. Bu maddelerin teminatı yüce Türk milleti ve Ak Parti iktidarıdır."

"SAYIN BAHÇELİ BU KONULARI BENDEN DAHA İYİ BİLİR, GÖRÜŞÜLECEK BİRŞEY YOK"

Başbakan Yıldırım, bu konuda Bahçeli ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine "Sayın Bahçeli ile görüşmedim. Görüşülecek bir şey yok. Sayın Bahçeli bu konuların ne olduğunu benden daha iyi bilir. Neyin değişip, neyin değiştirilemeyeceğini Sayın Bahçeli çok iyi bilir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gidilmemesini, muhafaletin eleştirdiğini ve bu konuda hükümeti 'Kıbrıs'ı satmak' ile suçladığının söylenmesi üzerine Yıldırım şöyle dedi:

"Ne demek satmak, çok ayıp bir şey. En azından bu haddini bilmemektir. Gitmeyince satmış mı oluyoruz. Böyle bir şey olur mu? Gitmemizi gerektiren bir durum yok. Kıbrıs ile ilgili görüşmeler uzun yıllardan beri devam ediyor. Bizim şartlarımız, kırmızı çizgilerimiz bellidir. Kıbrıs'ta güvenlik ve Türkiye'nin güvenliği konusu hiçbir şart altında vazgeçilemez, ortadan kaldırılmaz. Madde iki, eğer iki toplumlu bir devlet kurulacaksa, bu devletteki yönetim paylaşım adil olmalıdır. Madde üç, toprak ve mülkiyet konularında Türk tarafının herhangi bir mağduriyeti kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Kısacası kurulacak bir ortaklık, ortak bir devlette her şey iki tarafı da mutlu ve memnun edecek şekilde olmalıdır. Bunlar olduktan sonra Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlikle ilgili tedbirleri aynen devam etmelidir."

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