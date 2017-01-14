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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji dört il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:17:54 Güncelleme: 20:22:23 AA

Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur illeri ile bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla ve ilçeleri, Burdur Göller yöresi ile Antalya ve ilçelerinin yarın öğleden sonra yağışlı geçeceği belirtildi.

Yağışların sahil kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı ifade edildi.

Rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Antalya civarlarının öğle saatlerine kadar kuzey yönlerden eseceği bildirildi.

Yağışların, Muğla merkez ve Ula, Milas, Datça, Marmaris, Köyceğiz, Isparta'nın Gönen, Atabey ve Uluborlu ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olacağı belirtildi.

İç kesimlerde orta, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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