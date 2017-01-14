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Bursa'da kayıp engelli ölü bulundu

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 5 gündür kayıp olan engelli vatandaşın cesedine ulaştı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:57:14 Güncelleme: 21:00:22 AA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 5 gündür kayıp olan zihinsel engelli kişinin cesedi bulundu.

Jandarmaya yapılan ihbarda, İclaliye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, avcılar tarafından karların altında bir erkeğe ait ceset bulunduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedi bulunan kişinin 9 Ocak'ta Hayriye Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan dilsiz ve zihinsel engelli Erkan Başyiğit (40) olduğunu belirledi.

İlk bulgulara göre donarak yaşamını yitirdiği tespit edilen Başyiğit'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İnegöl'de, Erkan Başyiğit'in ailesinin kayıp ihbarının ardından harekete geçen jandarma, AFAD, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, Bursa İHH İnegöl Acil Yardım Arama Kurtarma ve İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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