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Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 21:38:43 AA

Şırnak'ta zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

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    Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün zırhlı aracın çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde şehit olan tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

     

     

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    Şehit Özdil'in naaşı, merkez Meram ilçesindeki evinde helallik alınmasının ardından, cenaze namazı için Mürşit Pınar Camisi'ne getirildi.

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    Bu sırada şehidin oğlu Çağrı Özdil, "Aslan babam, sen üşüme" diyerek tabutu okşadı. Özdil, namaz kılınacağından dolayı tabutun başından ayrılması gerektiğini söyleyenlere, "Babamı yalnız bırakamam, tek başına bırakamam." diye cevap verdi.

     

     

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