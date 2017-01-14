Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

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Bu sırada şehidin oğlu Çağrı Özdil, "Aslan babam, sen üşüme" diyerek tabutu okşadı. Özdil, namaz kılınacağından dolayı tabutun başından ayrılması gerektiğini söyleyenlere, "Babamı yalnız bırakamam, tek başına bırakamam." diye cevap verdi.