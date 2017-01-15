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Zonguldak'ta Cezaevi firarisi intihara kalkıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polise yakalanacağını anlayınca evinin balkonuna çıkıp intihar girişiminde buldu.

15 Ocak 2017 Pazar, 01:45:43 Güncelleme: 01:47:35 DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polise yakalanacağını anlayınca evinin balkonuna çıkıp intihar girişiminde bulunan cezaevi firarisi 41 yaşındaki Yalçın E., uzun uğraşlar sonucu ikna edildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Basit tehdit suçundan hüküm giyen, cezasını çektiği Zonguldak MTipi Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan bir süre önce firar eden 1 çocuk babası Yalçın E.'nin evine geldiği bilgisini alan polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Kendisini 4'üncü kattaki eve kilitleyen Yalçın E., balkona çıkıp intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri branda açarak önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Yalçın E., kapıyı açarak polise teslim oldu.

Tehdit, silahlı tehdit, hırsızlık ve hakaret gibi 7 ayrı suçtan arandığı tespit edilen Yalçın E., işlemlerinin ardından firar ettiği cezaevine gönderildi.

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