‘Sıkıyönetim’ kavgası kuvvet mesajlarında

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Saat 08.05’te “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı şu andan itibaren Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun emir ve komutasındadır” yazılı direktif Ana Ast Komutanlıklara gönderildi. Bu direktifin ardından ise birliklerin kontrol altında olduğu ve emniyetlerinin alındığına ilişkin karargâha mesajlar gönderildi.

Fevzi ÇAKIR / GAZETE HABERTÜRK