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‘Sıkıyönetim’ kavgası kuvvet mesajlarında

15 Ocak 2017 Pazar, 04:15:26

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kuvvetler arası mesaj trafiği iddianameye yansıdı. Deniz Kuvvetleri’ne Genelkurmay’dan sıkıyönetim direktifi saat 22.41’de geldi. Jandarma 03.39’da ‘Sıkıyönetime uymayın’ mesajı gönderdi

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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’cü subayların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda (DZKK) yaşananlara ilişkin 9’u amiral 72 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede DZKK Sıkıyönetim Ceridesi de yer aldı. Ceride’de 15-16 Temmuz’da karargâhta yaşananlar dakika dakika anlatıldı.

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    Darbe girişimi ile ilgili DZKK’ya farklı komutanlıklardan toplam 15 mesaj gönderildiği belirlendi. Genelkurmay’dan “Hazırlık İkazı ve Birlik İntikalı” (21.37), “Karargâh Sorumluluklarının Belirlenmesi” (21.40), “Katılışlar” (21.53), “Sıkıyönetim Direktifi” (22.41) başlıklı 4 mesaj gönderildiği görüldü. 

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    “Sıkıyönetim Direktifi” saat 22.55’te, DZKK karargâh sorumlusu Tuğamiral İrfan Arabacı (tutuklu) tarafından tüm birliklere gönderildi. Diğer Komutanlıklardan DZKK’ya gönderilen 11 mesaj şöyle:

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