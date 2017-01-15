Zonguldak'ta ev yangını: 1'i ağır, 2 yaralı

Yangın, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde Süleymanlar Mahallesi Hastane Caddesi'nde iki katlı evin birinci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan 65 yaşındaki Yaşar Şen, elektrik sobasını yaktıktan sonra uyuya kaldı. Bir süre sonra elektrik sobasının yatağın üzerine devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evden alevlerin çıktığını gören komşusu Menderes Kuru, yarı baygın haldeki Yaşar Şen'i dışarı çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Ellerinden yaralanan Kuru, dumandan zehirlendiği ileri sürülen Şen'e müdahale edilirken başucunda bekledi, görevlilerle birlikte ambulansa kadar taşıdı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şen'in durumun ağır olduğu belirtildi.

Komşusunu yangından kurtaran Menderes Kuru, yangını fark eder etmez camı kırdığını belirterek, "Komşumun sesini duydum. Camları kırdım. Camın önünde komşum vardı. Çektim dışarıya aldım. Çekerken de ellerim yandı" dedi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, ilk bulgulara göre yatağın yanında bulunan elektrik sobasının yatağı tutuşturması neticesinde yangının çıkmış olabileceğini söyledi.Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.