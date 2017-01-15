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Erzurum Kanalizasyon sanayi sitesi
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Kanalizasyon suyunun bastığı sanayi sitesi buz tuttu

Erzurum'da kanalizasyon şebekesinin patlaması sonucu su basan sanayi sitesi buz tuttu

15 Ocak 2017 Pazar, 08:25:02 Güncelleme: 08:28:00 İHA

Aşırı soğukların yeniden etkili olduğu Erzurum'da kanalizasyon şebekesinin patlaması sonucu su basan sanayi sitesi buz tuttu. Tamir için getirilen araçların tekerleri buza yapıştı.

Kış mevsiminin etkili olduğu, Sibirya soğuklarının görüldüğü Erzurum'da kanalizasyon şebekesinin patlaması sonucu Erzurum- Erzincan Karayolu üzerinde bulunan Aziziye Oto Sanayi Sitesini su bastı. Tamir için getirilen çok sayıda iş makinesi ve TIR buza gömüldü.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü kentte kanalizasyon patlaması sonucu sanayi sitesine dolan suyla buzulları aratmayan manzaranın ortayı çıktığını belirten sanayi esnafı, "Siteye yaklaşık 300 metre uzaklıktan geçen kanalizasyonun geçtiği bendin kırılması sonucu sular buraya doldu. Gece sular donunca, tamir için getirilen tüm araçlar buza gömüldü. 48 işyerinin bulunduğu sanayi sitesinde hayat adeta dondu." dediler.

Öte yandan kar yağışının olmadığı bölgede gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman'da 30.7, Erzurum'un Horasan'da 28.7, Ardahan'ın Göle'de 28.5, Erzurum'un Pasinler'de 28, Ağrı'nın Tutak'ta 27, Ağrı'da 26, Kars ve Erzurum Havalimanı'nda 25, Ardahan'da 24, Karsta 23, Erzurum'da 20, Muş'ta 16 dereceyi buldu.

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