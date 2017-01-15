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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (15 Ocak 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 15 Ocak Pazar günü operasyon haberleri

15 Ocak 2017 Pazar, 09:40:36 Güncelleme: 15:34:56

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 15 Ocak Pazar günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

BURDUR MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON: GÖREVDEN ALINAN 21 POLİS'TEN 17'Sİ YAKALANDI

Burdur merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, daha önce görevden uzaklaştırılan 17 emniyet personeli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatlı olduğu ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen, daha önce açığa alınan ve ihraç edilen 21 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verdi.

Kararın ardından Burdur, Isparta, Konya, Antalya ve Denizli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 17'sini gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (AA)

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