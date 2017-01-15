Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 13 ülkenin genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantıya iştirak etti.
Terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak mücadele yollarının görüşüldüğü toplantıda Akar, Türkiye'nin konuya ilişkin görüşlerini taraflara iletti.
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YORUMLAR 1
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Misafir 5 saat öncedeaş mücadelede Avrupa yok ,ABD desen ya korkuyor yada deaş la gerçekten bir bağlantısı var.00
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