Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 13 ülkenin genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantıya iştirak etti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak mücadele yollarının görüşüldüğü toplantıda Akar, Türkiye'nin konuya ilişkin görüşlerini taraflara iletti.