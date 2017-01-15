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13 ülkenin genelkurmay başkanı DEAŞ'ı görüştü

Genelkurmay Başkanı Akar 'DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldı

15 Ocak 2017 Pazar, 10:11:44 Güncelleme: 16:36:55 AA

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 13 ülkenin genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantıya iştirak etti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak mücadele yollarının görüşüldüğü toplantıda Akar, Türkiye'nin konuya ilişkin görüşlerini taraflara iletti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 saat önce
    deaş mücadelede Avrupa yok ,ABD desen ya korkuyor yada deaş la gerçekten bir bağlantısı var.
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