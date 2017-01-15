Metrobüs üst geçidinde intihara kalkışan genci polis böyle kurtardı

E-5 Karayolu Okmeydanı metrobüs durağı üst geçidinde sevgilisinden ayrıldığı için intihara kalkışan genç, ailesi yanına gelmeye çalıştığı esnada bir anlık dalgınlığı sonucu polis tarafından kurtarıldı. Kurtarma sonrası bayılarak krize giren genç adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, 31 Aralık günü saat 16.00 sıralarında E-5 Karayolu Okmeydanı metrobüs durağı üst geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisinden ayrılan genç bir erkek şahıs, öğle saatlerinde sevgilisine kısa mesaj atarak intihar edeceğini söyledi. Genç şahıs mesajı attıktan sonra metrobüs durağının üst geçidine geldi. Üst geçidin korkuluklarının arkasına geçen şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek istedi ancak genç, ekipleri yanına yaklaştırmadı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsın intihar etme olasılığına karşın çevrede önlem aldı. Kendisini ikna etmek için yaklaşmaya çalışan ekipleri sürekli olarak reddeden şahıs, bir süre sonra korkulukları arasına alarak sigara içmeye başladı.

AİLESİ YANINA GELMEYE ÇALIŞTIĞI ESNADA POLİS TARAFINDAN KURTARILDI

Şahıs ekiplerle konuşmamak için ısrar ettiği esnada bir polis, üstgeçidin altından dolaşarak şahsın arkasına geçti. Polis burada beklemeye başladığı esnada gencin ailesi olay yerine geldi. Ailesine de kendisine yaklaşmaması yönünde el işaretiyle uyarıda bulunan şahıs, bir anlık dalgınlığı sonucu arkasından yaklaşan polis tarafından korkuluklardan alındı. Korkuluklardan alınan şahısın yerden kalkarak tekrardan intihara kalkışmaması için diğer polis ekipleri de şahsı tutmaya başladı.

KURTARILDIĞI SIRADA BAYILAN GENÇ KRİZE GİRDİ

Ancak şahıs polis tarafından kurtarıldığı esnada bayılarak yere düşmesinin ardından krize girdi. Bunun üzerine polis, üst geçidin altında bekleyen sağlık ekiplerine uyarıda bulunarak üst geçide gelmelerini istedi. Koşarak üst geçidi giden sağlık ekipleri, genci olay yerine yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.