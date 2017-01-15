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Sıdık Cantimur
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Performansı herkesi hayrete düşürdü

Bingöl'de bulunan Haserek kayak tesisinde ilk defa kayak yapan 61 yaşındaki Sıdık Cantimur, profesyonel kayakçılara adeta taş çıkardı

15 Ocak 2017 Pazar, 13:33:12 Güncelleme: 13:39:47 DHA

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Haserek Kayak Merkezi, kayak severlerin akınına uğruyor. Kayak merkezinin ziyaretçilerinden biri de ilk kez kayak keyfini yaşayan 61 yaşındaki Sıdık Cantimur, performansıyla gençlere taş çıkardı.

Çocukluğunda tahta kızaklarla kaydığını, ilk defa kayak takımlarıyla kayak yaptığını ifade eden Cantimur, kayak yapmanın aynı zamanda çok riskli olduğunu söyledi.

Tahta kızaklar ile kayak takımları arasında çok fark olduğunu belirten Cantimur, “Bu kayaklar çok felakettir. Bunu yapmak için denemiyli olmak gerekiyor aksi taktirde sakatlanırsın. Bu yaşta elimi neye atsam, yaparım" diye konuştu.

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