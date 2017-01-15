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gemlik, yangın
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Gemlik'te bir kişi ısınmak için girdiği tekneyi yaktı

Isınmak için yaktığı tenekeden sıçrayan alevler tekneyi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tekne kullanılmaz hale geldi

15 Ocak 2017 Pazar, 14:56:26 Güncelleme: 15:20:35 İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi ısınmak için girdiği tekneyi yaktı.

Olay, sabah saatlerinde Kayıkhane mevkiinde tamir için kıyaya çekilen bir teknede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuk havada ısınmak için tekneye giren kimliği belirsiz bir kişi girdi. Isınmak için yaktığı tenekeden sıçrayan alevler tekneyi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tekne kullanılmaz hale geldi.

Olay sonrasında yangına sebebiyet veren kişi olay yerinden kaçarken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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