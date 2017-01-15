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Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü

15 Ocak 2017 Pazar, 15:14:09 İHA

Harfiyat kamyonu tonlarca kaya ve taşı seyir halindeyken ana yola döktü

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    Bursa'da seyir halindeki hafriyat kamyonu tonlarca kaya ve taşı ana yola döktü şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. 

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    Ankara yolundan şehir merkezine doğru ilerleyen özel bir şirkete ait hafriyat kamyonu arka kapağının açılması sonucu içinde bulunan tonlarca kaya ve taşı ana yola döktü. 

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    Yüksek İhtisas Kavşağı mevkiinde kamyonun arka kapağının açılması sonucu ana yola dökülen tonlarca hafriyat arkadan gelen sürücülere zor anlar yaşattı. 

     

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