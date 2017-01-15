GÜNDEM
Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü
15 Ocak 2017 Pazar, 15:14:09 | Güncelleme: 15:21:16
İHA
Harfiyat kamyonu tonlarca kaya ve taşı seyir halindeyken ana yola döktü
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Bursa'da seyir halindeki hafriyat kamyonu tonlarca kaya ve taşı ana yola döktü şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.
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Ankara yolundan şehir merkezine doğru ilerleyen özel bir şirkete ait hafriyat kamyonu arka kapağının açılması sonucu içinde bulunan tonlarca kaya ve taşı ana yola döktü.
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Yüksek İhtisas Kavşağı mevkiinde kamyonun arka kapağının açılması sonucu ana yola dökülen tonlarca hafriyat arkadan gelen sürücülere zor anlar yaşattı.
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Sürücüler yola dökülen taş ve kayalardan manevra yaparak kurtuldu.
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Bursa'nın ana yolunda yaşanan olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.
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Yola dökülen molozlar Yıldırım Belediyesi ekipleri ve dozeri tarafından temizlenirken molozların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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Molozlar sebebiyle ana yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu.
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Vatandaşlar ise "Sorumsuz bir sürücünün dikkatsizliği sonucu yola tonlarca moloz döküldü. Belediye ekipleri molozları kısa sürede temizledi" dedi.