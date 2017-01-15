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Anaokulu atölyesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Bir kişinin yaralandığı yangın, Ümraniye'deki bir anaokulunun atölyesinde meydana geldi. Yangın nedeniyle ahşap bina kullanılamaz hale geldi

15 Ocak 2017 Pazar, 16:07:56 Güncelleme: 16:08:48 İHA

Ümraniye'de bir anaokulunun atölye olarak kullanılan iki katlı ahşap kısmında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Olayda bir kişi yaralanırken, bina kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir anaokulunun atölye olarak kullanılan ahşap kısmında çıkan yangın büyük korkuya sebep oldu. Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, Ümraniye Ihlamurkuyu Caddesi üzerinde bulunan bir anaokulunun ahşap olan kısmında meydana geldi.

Sobadan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede iki katlı ahşap binayı sardı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ve anaokulu görevlileri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye görevlileri, yangına köpüklü su sıkarak müdahale etti. Pazar günü olması nedeniyle anaokulu ve atölyenin boş olduğu öğrenildi. Öte yandan, yangının cadde üzerinde bulunan ağaçlık alana sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük gayret sarf etti.

Yangına müdahale ettiği öğrenilen bir vatandaş da hafif şekilde yaralanırken, şahsa sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle ahşap bina kullanılamaz hale gelirken, açığa çıkan duman Ümraniye'nin birçok noktasından görüldü.
Olayı gören vatandaşlar yangının soba nedeniyle çıktığını iddia ederken, pazar günü olması nedeniyle okulun boş olduğunu söyledi.

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