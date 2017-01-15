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Sakarya Erenler
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Sakarya'da Kur'an kursunda çocuğa dayak atan kişi adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz yıl yatılı Kur'an kursu çalışanının küçük bir çocuğu terlikle dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Kur'an kursu çalışanı adliyeye sevk edildi

15 Ocak 2017 Pazar, 16:15:11 Güncelleme: 16:23:41 AA

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, küçük çocuğu terlikle dövdüğü öne sürülen Kur'an kursu çalışanı adliyeye sevk edildi.

Yatılı Kur'an kursu çalışanının, geçen yıl bir çocuğu terlikle döverken çekildiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan görevli Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.Y, "küçük yaşta çocuğa darp, kasten yaralama ve eziyet" suçlarından adliyeye sevk edildi.



"NEDEN YAPTINIZ?" SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkışta Ş.Y, görüntü almaya çalışan basın mensuplarının "Neden yaptınız?" şeklindeki sorusuna yanıt vermedi.

Erenler'de yatılı Kur'an kursunda görevlinin, geçen yıl bir çocuğu terlikle döverken çekildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Daha önce yaşanan bir olayı kendilerine bildirmedikleri gerekçesiyle Müftülük yetkilileri hakkında da adli soruşturma başlatılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de Twitter hesabından paylaştığı mesajda, böyle vahim bir suçu işleyen kişinin görevden alındığını bildirmişti.

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