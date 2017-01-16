Sakarya'da Kur'an kursunda çocuğa dayak atan kişi tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir Kuran kursunda küçük yaştaki çocuğu dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 55 yaşındaki Şükrü Y. (Yılmaz) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

12 yaşındaki mağdur çocuk psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde Şükrü Y. tarafından değişik tarihlerde 10-15 kez terlikle ve tokatla dayak yediğini söyledi. Şükrü Y. ise ifadesinde 10-15 kez değil sadece görüntünün çekildiği anda terlikle dövdüğünü savunarak "Ders yapmadığı için dövdüm. Üzgünüm, hataydı" dedi. Şükrü Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan Hz. Musab Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda 2016 yılı yaz ayında çekildiği ifade edilen görüntülerde küçük yaştaki bir çocuğu terlikle dövdüğü görülen Şükrü Y. (55), Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ın talimatıyla başlatılan soruşturmada önceki gün gözaltına alındı.

"15 KEZ DÖVDÜ"

Soruşturmada mağdur öğrenci 12 yaşındaki A.P.'nin de psikolog eşliğinde ifadesi alındı. Kuran kursunda hocalık yapan Şükrü Y.'nin değişik tarihlerde dersleri veremediği için terlik ve tokatla kendisine vurarak 10-15 kez dövdüğünü söyleyen A.P. "Bu dayak olayını sınıftaki hatırlamadığım 8 ila 10 öğrenci de gördü. Sınıfta bulunan diğer arkadaşlarım da Şükrü Hoca'dan defalarca dayak yedi" dedi.

BABASI İNANMAMIŞ

Olayı anlattığı babasının buna inanmadığını belirten A.P., "Babam bana olayları abarttığımı düşünerek inanmadı. 2016 yılı Ağustos ayı sonlarında Şükrü Y. dersimi veremediğim için beni terlikle dövdü. Şükrü Hoca beni döverken aynı sınıfta bulunan arkadaşım, benim rızamla dayak olayını kendisine ait cep telefonu ile kaydetti. Bunu yapmanın sebebi dayak olayını kaydederek babama izletmek ve olayı tam olarak bilmesini istememdi. Dayak olayının hafta sonu eve gittim ve görüntüleri babama izlettim. Babam daha sonra Kuran kursundan beni aldı. Bu dayak olayından sonra vücudumda darp izleri oluşuyordu" diye konuştu.

"BİR KEZ TERLİKLE DÖVDÜM"

Şükrü Y. ise emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde 2013'ten 2016 yılı kasım ayına kadar Kuran kursunda öğretici olarak görev yaptığını, mağdur çocuk A.P.'nin de 2015 yılı haziran ayından 2016 mayıs ayına kadar burada hafızlık eğitimi aldığını anlattı. İddia edildiği gibi mağdur çocuğu 10-15 terlik ve tokatla dövmediğini savunan Şükrü Y.'nin "Yalnızca görüntülerin çekildiği anda terlikle dövdüm. Ders yapmadığı için dövdüm, hata ettim. Üzgünüm. Zaten yaşanan bu olay sonrasında emekliye ayrıldım" dediği öğrenildi.

EZİYET SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan "küçük yaşta çocuğa darp, kasten yaralama ve eziyet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen Şükrü Y. "eziyet" suçundan tutuklandı. Öte yandan yaşanan bu durumu savcılığa bildirmeyen İl Müftülüğü ve Erenler İlçe Müftülüğü personeli hakkında idari soruşturma sürüyor.

Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA