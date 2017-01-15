İTÜ EMÖS, 31 Ocak'ta başlıyor

Türkiye’nin en aktif iş ve kariyer kulüplerinden biri olan İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından bu sene 24'üncüsü düzenlenen İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu (İTÜ EMÖS), 31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında İTÜ Maçka Kampüsü’nde “Sanal Rönesans” teması etrafında şekillenecek!

Her şeyin sanala yöneldiği günümüz dünyasında, yeni bir çağın başlangıcını, Sanal Yeniden Doğuş’u simgeleyen “Sanal Rönesans”ın alt başlıkları; Data Analytics (Veri Mantıksal Analizi), Dijital Dönüşüm, Fintek, Endüstri 4.0, Girişimcilik Ekosistemi ve Cognitive Computing (Bilişsel Bilişim) şeklinde olacak.

Etkinlik kapsamında konusunda uzman üst düzey şirket yetkililerinin katılacağı panellerde İTÜ EMÖS katılımcıları, iş ve teknoloji trendleri hakkında bilgi sahibi olabilecek; aynı zamanda diğer katılımcılar ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle iletişim kurma fırsatı bulacaklar.

Oturumlara paralel olarak gerçekleşecek İTÜ EMÖS Kariyer Atölyeleri’nde öğrenciler, hem sektörünün lider firmalarıyla vaka analizi, iş simülasyonu veya eğitim platformlarında bir araya gelme fırsatı bulacak hem de kültür, sanat, kişisel gelişim vb. alanlar üzerine gerçekleşecek workshoplarla kendini yeniden keşfedecek.

24. İTÜ EMÖS Konuşmacıları;

Dr. Soner Canko - BKM Express Genel Müdürü

Ali Rıza Ersoy – Siemens Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Fabrika Müdürü

Cenk Kıvılcım – Cisco Türkiye CEO

Koray Çandır – Intel IoT ve Gömülü Sistemler Direktörü

Emre Güzer – PayU Türkiye CEO

Dr. Axel Busch – Vaillant Group Türkiye CEO

Mustafa Ayhan - Bosch Türkiye ve Ortadoğu IoT ve Endüstri 4.0 Koordinatörü

Coşkun Bedük – Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Genel Müdürü

Dr. Reha Akçakaya - Şişecam Düzcam Grup Başkanı

Sinem Cantürk – KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı

Emek Akbal – AvivaSA Dijital Dönüşüm Bölüm Yöneticisi

Walter Brattinga - Türk Henkel Tüketici Yapıştırıcıları Türkiye Müdürü

Zeynep Olcay Öztürk – Loreal Türkiye Pazarlama Direktörü

Selcem Özmen Bengitöz – Colgate-Palmolive Müşteri Servisi ve Lojistik Direktörü

Doç. Dr. Sait Ölmez – Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Master Direktörü

Prof. Dr. Ata Akın – Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

Derya Yücel – Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Küratör

Selçuk Artut – Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ajans Paneli

Ahmet Beliktay – Akıl Fikir İşleri Ajans Direktörü

Emre Perçin – Y&R Stratejik Planlama Müdürü

Enis Orhun – C-Section

Sanat Paneli

Beral Madra – Kuad Galeri Küratör ve Sanat Eleştirmeni

Ali Alışır – Fotoğrafçı

Selçuk Artut – Medya Sanatçısı

Coworking Paneli

Batuhan Dalcı – Insprad Medya Co-Founder

Ahmet Onur – Kolektif House Co-Founder

Atılım Şahin – Atölye İstanbul Komünite Yöneticisi

Gökhan Beydoğan – Workinton Co-Founder