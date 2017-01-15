İTÜ EMÖS, 31 Ocak'ta başlıyor

Türkiye’nin en aktif iş ve kariyer kulüplerinden biri olan İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından bu sene 24'üncüsü düzenlenen İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu (İTÜ EMÖS), 31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında İTÜ Maçka Kampüsü’nde “Sanal Rönesans” teması etrafında şekillenecek!
Her şeyin sanala yöneldiği günümüz dünyasında, yeni bir çağın başlangıcını, Sanal Yeniden Doğuş’u simgeleyen “Sanal Rönesans”ın alt başlıkları; Data Analytics (Veri Mantıksal Analizi), Dijital Dönüşüm, Fintek, Endüstri 4.0, Girişimcilik Ekosistemi ve Cognitive Computing (Bilişsel Bilişim) şeklinde olacak.
Etkinlik kapsamında konusunda uzman üst düzey şirket yetkililerinin katılacağı panellerde İTÜ EMÖS katılımcıları, iş ve teknoloji trendleri hakkında bilgi sahibi olabilecek; aynı zamanda diğer katılımcılar ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle iletişim kurma fırsatı bulacaklar.
Oturumlara paralel olarak gerçekleşecek İTÜ EMÖS Kariyer Atölyeleri’nde öğrenciler, hem sektörünün lider firmalarıyla vaka analizi, iş simülasyonu veya eğitim platformlarında bir araya gelme fırsatı bulacak hem de kültür, sanat, kişisel gelişim vb. alanlar üzerine gerçekleşecek workshoplarla kendini yeniden keşfedecek.
24. İTÜ EMÖS Konuşmacıları;
Dr. Soner Canko - BKM Express Genel Müdürü
Ali Rıza Ersoy – Siemens Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Fabrika Müdürü
Cenk Kıvılcım – Cisco Türkiye CEO
Koray Çandır – Intel IoT ve Gömülü Sistemler Direktörü
Emre Güzer – PayU Türkiye CEO
Dr. Axel Busch – Vaillant Group Türkiye CEO
Mustafa Ayhan - Bosch Türkiye ve Ortadoğu IoT ve Endüstri 4.0 Koordinatörü
Coşkun Bedük – Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Genel Müdürü
Dr. Reha Akçakaya - Şişecam Düzcam Grup Başkanı
Sinem Cantürk – KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı
Emek Akbal – AvivaSA Dijital Dönüşüm Bölüm Yöneticisi
Walter Brattinga - Türk Henkel Tüketici Yapıştırıcıları Türkiye Müdürü
Zeynep Olcay Öztürk – Loreal Türkiye Pazarlama Direktörü
Selcem Özmen Bengitöz – Colgate-Palmolive Müşteri Servisi ve Lojistik Direktörü
Doç. Dr. Sait Ölmez – Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Master Direktörü
Prof. Dr. Ata Akın – Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı
Derya Yücel – Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Küratör
Selçuk Artut – Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ajans Paneli
Ahmet Beliktay – Akıl Fikir İşleri Ajans Direktörü
Emre Perçin – Y&R Stratejik Planlama Müdürü
Enis Orhun – C-Section
Sanat Paneli
Beral Madra – Kuad Galeri Küratör ve Sanat Eleştirmeni
Ali Alışır – Fotoğrafçı
Selçuk Artut – Medya Sanatçısı
Coworking Paneli
Batuhan Dalcı – Insprad Medya Co-Founder
Ahmet Onur – Kolektif House Co-Founder
Atılım Şahin – Atölye İstanbul Komünite Yöneticisi
Gökhan Beydoğan – Workinton Co-Founder