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Mehmet Kaan Özdener son yolculuğuna uğurlandı

15 Ocak 2017 Pazar, 17:05:50 DHA

Zeytinburnu'da apartmanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Mehmet Kaan Özdener son yolculuğuna uğurlandı

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    İstanbul Zeytinburnu'nda ikiz kardeşi ve dedesi ile yolda yürürken, 7 katlı binanın çökmesiyle enkaz altında kalan 5 yaşındaki Mehmet Kaan Özdener, Ordu'nun Kumru İlçesi'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 

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    İkiz çocuklarından birini kaybeden anne Lena Özdener, çocuğunun tabutuna son kez dokunarak yürekleri dağladı. 

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    İstanbul Zeytinburnu'nda Mehmet Kaan Özdener ile ikiz kardeşi Ahmet Bilge Özdener, dedeleri Yavuz Özdener ile kreşten evlerine giderken, çöken 7 katlı binanın enkazında kaldı.

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