Mehmet Kaan Özdener son yolculuğuna uğurlandı

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Bir torununu kaybeden dede Yavuz Özdener, cenazede güçlükle ayakta dururken taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Anne Lena Özdener, kaybettiği çocuğunun tabutu başına gelerek, son kez tabuta dokundu. Baba Orhan Yusuf Özdener'in de oldukça bitkin olduğu gözlendi.