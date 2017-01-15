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Elif Zeynep İşler
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Vali konağını merak eden Elif'e konak turu

Adıyaman'da, mektup yazarak vali konağını merak ettiğini söyleyen ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Elif Zeynep İşler, makam aracı ile evinden alındı ve isteği yerine getirilerek konak dolaştırıldı

15 Ocak 2017 Pazar, 17:19:05 Güncelleme: 17:37:24 DHA

Tekel 75'inci Yıl İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Elif Zeynep İşler, valilik konağını merak ettiğini belirten mektup yazarak Adıyaman Valiliği'ne gönderdi. Mektubu alan Vali Abdullah Erin, görevlilere küçük kızın makam aracıyla evinden alınmasını istedi.

Valilik makam aracı ile evinden alınan Elif Zeynep, konutta Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin kapıda karşıladı.
Gülhan Erin, küçük Elif Zeynep’le sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Gösterilen ilgiden ve aldığı hediyeler ile sevinç yaşayan Elif Zeynep İşler, Erin çiftine teşekkür etti.

Vali Konutunu gezerek büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Elif Zeynep İşler, "İki yıl önce Adıyaman’a taşındığımızda buradan geçerken bu evi çok merak etmiştim. Evi görmek için Vali amcaya mektup yazdım. Vali amca bu isteğimi geri çevirmedi ve beni evine davet etti. Bugün Valilik konutunu gezerek hayalimi gerçekleştirdim ve çok mutluyum. Beni evinde ağırlayarak gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Valimizin eşi Gülhan Erin hanımefendiye çok teşekkür ediyorum" dedi.

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