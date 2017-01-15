GÜNDEM
Adana'da halkı sokağa döken etkinlik
15 Ocak 2017 Pazar, 18:02:23 | Güncelleme: 18:16:51
DHA
Seyhan Belediyesi'nin çağrısıyla sokaklara dökülen halk, Toros Dağları'ndan getirilen 4 kamyon karla eğlenceli dakikalar yaşadı
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Türkiye genelinde soğuk hava etkisini gösterirken Adana'da 13 dereceyi bulan güneşli havada çocuklar, merkez Seyhan Belediyesi tarafından Toros Dağları'ndan kamyonlarla getirilen karla eğlendi.
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Merkez Seyhan Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde Toros Dağları'na giderek kamyonlara kar yükledi.
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Önceden haber verilen etkinlik nedeniyle çoğunluğunu çocukların oluşturduğu vatandaşlar alanı doldurdu.
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Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin önün 4 kamyon karın dökülmesiyle birlikte vatandaşlara kara akın etti.
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Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, karla doyasıya eğlendi.
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Kimi vatandaş kartopu oynarken kimisi de ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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