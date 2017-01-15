15 OCAK 2017
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Adana'da halkı sokağa döken etkinlik

15 Ocak 2017 Pazar, 18:02:23 DHA

Seyhan Belediyesi'nin çağrısıyla sokaklara dökülen halk, Toros Dağları'ndan getirilen 4 kamyon karla eğlenceli dakikalar yaşadı

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