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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güneybatı kesimlerinde şiddetli yağış beklendiğini duyurdu

15 Ocak 2017 Pazar, 19:51:27 Güncelleme: 19:53:15 DHA

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskını gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yurdun batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Pazar gece saatleri ile 18.01.2017 Çarşamba günü sabah saatleri arasında aralıklarla Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2); İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri, Isparta merkez ve güney ilçeleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji, Batı Akdeniz Bölgesi için pazartesi ve salı günü sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazar günü başlayacak sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı kaydedildi. Açıklamada, "Pazartesi ve salı günleri Muğla ve Antalya illerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51 -100 mm/m²), Isparta ve güney ilçeleri (Sütçüler, Aksu, Eğirdir, Yenişarbademli) ile Burdur'un doğu ilçelerinde (Ağlasun, Bucak, Çeltikçi) kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 mm/m²) olması beklenmektedir. Yağışla birlikte rüzgarın güney yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklenmektedir. Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, taşkın, baca zehirlenmeleri, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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