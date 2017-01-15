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CHP'den Meclis'te yeni protesto

15 Ocak 2017 Pazar, 20:37:38 DHA

Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda CHP'li milletvekilleri anayasa kitapçığıyla protesto gerçekleştirirken Başbakan ve Kılıçdaroğlu arasındaki diyalog dikkat çekti

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    Anayasa değişikliği teklifinin 17'nci maddesi üzerinde gizli oylama yapılmaya başlandı. 

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    Oy kullanma işlemi sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oyunu kullandıktan sonra oy kupalarının bulunduğu masaya anayasa kitapçığını bıraktı.

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    Bunun üzerine oy kullanan CHP'li milletvekilleri sırayla anayasa kitapçıklarını oy kupalarının bulunduğu masaya üst üste koydu.

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