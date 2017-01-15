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Caner Karaer
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Ünlü spiker Caner Karaer'e İETT otobüsü çarptı

Ünlü spiker Caner Karaer'e bugün sabah 11.30 sıralarında yaya iken İETT otobüsü çarptı, spikerin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi

15 Ocak 2017 Pazar, 21:27:51 Güncelleme: 21:31:05 İHA

Haber spikeri Caner Karaer, Sarıyer'de geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü. İETT'ye ait bir otobüsün çarptığı Karaer, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 11.30 sıralarında cadde üzerinde yürüyen Caner Kararer'e aynı istikamette seyir halinde olan İETT'ye ait bir otobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kararer, başını yere vurdu. Kararer ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen ünlü spikerin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Caner Karaer'in eniştesi olduğunu ifade eden Mesut Okutan ise,''İç kanama nedeniyle ameliyata alınmış hemen. Ameliyat sırasında kanama temizlenmiş. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar mevcutmuş. Şuanda tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor. 15 dakika sonra tomografisinin çekileceğini söylediler'' şeklinde konuştu.

Caner Karaer'e çarptığı iddia edilen otobüs şoförünün ifadesi alınmak üzere Sarıyer Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi'ne götürüldüğü öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.

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