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Binali Yıldırım Devlet Bahçeli
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Başbakan'dan Devlet Bahçeli'ye kimlik jesti

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dağıtımına başlanan yeni dijital kimliğini verdi

15 Ocak 2017 Pazar, 21:56:12 Güncelleme: 21:58:05 AA

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dijital kimliğini verdi.

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 17'nci maddesinin oylamasının ardından birlikte TBMM lokantasına geçti.

Yıldırım, Genel Kurul salonunun muhalefet kulisi tarafından çıkarak Bahçeli'nin yanına geçti ve bir süre ayaküstü sohbet etti. Bahçeli ile TBMM lokantasına kadar yürüyen Yıldırım, bu sırada Bahçeli'ye yeni dijital kimliğini verdi.

Bu arada TBMM lokantasında, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu seçim bölgesi Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerini ikram etti.

Başbakan Yıldırım, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve çok sayıda AK Parti milletvekilleriyle beraber yemek yedi.

Yemeğin ardından Yıldırım, iktidar kulisine geçerek, AK Parti milletvekilleriyle sohbet etti.

 

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