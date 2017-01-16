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Sevgilisi ile kızını vurup intihara kalkıştı

Adana'da kendisinden ayrılan kadını ve kızını evlerinin önünde tabancayla yaralayan kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 01:29:00 Güncelleme: 01:30:36 AA

Adana'da bir kişi, kendisinden ayrılan kadını ve kızını evlerinin girişinde tabancayla yaralayıp intihara teşebbüs etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde Emre A, bir süre önce ayrıldığı Fatma T. ve kızı Gizem T. ile evlerinin bulunduğu apartmanın girişinde tartıştı.

Tartışmanın büyümesinin ardından Emre A, anne ile kızına tabancayla ateş edip, ardından da başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Emre A. ve Fatma T'nin durumunun ağır olduğu, Gizem T'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Emre A'nın Fatma T'yi yeniden bir araya gelmek için bir haftadır rahatsız ettiği iddia edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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