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İstanbul'da 250 bin konut risk altında

16 Ocak 2017 Pazartesi, 02:03:46

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’daki 19 ilçede 48 alanın riskli ilan edildiğini, bu alanların toplam büyüklüğünün ise 13 milyon metrekare olduğuna dikkat çekti

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    GAZETE HABERTÜRK

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeytinburnu’nda geçtiğimiz cuma günü 1’i çocuk 2 kişinin ölümüne neden olan çöken binanın ardından İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde önceki gün belediye başkanlarının katılımıyla, “Kentsel dönüşüm” konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

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    Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinip riskli binalara dikkat çekti. 

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    Kenti güçlü bir göç dalgasının vurduğunu belirterek, hazırlıksız olunması ve planlamanın geç oluşturulması gibi nedenlerin yapılaşma konusunda, İstanbul’u mevcut noktaya taşıdığını anlattı.

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