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Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeliye dijital kimlik sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifi oylamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle sohbet etti. Yıldırım, Bahçeli'ye dijital kimliğini verdi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 02:49:22 Güncelleme: 03:29:27

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye dijital kimliğini verdi. Yıldırım ve Bahçeli, TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifinin 17’nci maddesinin oylamasının ardından bir süre ayaküstü sohbet etti.

Yıldırım, bu sırada Bahçeli’ye yeni dijital kimliğini verdi. Başbakan Yıldırım, TBMM lokantasında eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve çok sayıda AK Parti milletvekilleriyle beraber yemek yedi.

Yıldırım, AK Partili vekillerle de sohbet etti.

GAZETE HABERTÜRK

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