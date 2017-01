Ali Nesin Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli matematikçilerden Prof. Dr. Ali Nesin eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın isteği üzerine geçtiğimiz yıl liseler için matematik kitabı yazmaya başladı. Prof. Nesin, bir ay sonra her şeyiyle yayına hazır olacağını belirttiği kitabın hedefini ve kapsamını HABERTÜRK ’e anlattı. Yıllardır Türkiye’de matematiğin anlaşılması ve kolayca öğrenilmesi için emek veren, matematik köyü kurup eğitim kampları düzenleyen, Matematik Dünyası Dergisi’ni çıkaran ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde akademisyenlik görevini sürdüren Prof. Nesin, önce herkes için yazmak istediğini ancak zamanla bunun olamayacağını anladığını söylüyor: “Bir hedefe odaklanmak lazımdı. Fen liselerine odaklanayım dedim. Daha sonra anladım ki bu kitap her fen liseli için de değil. Daha da kısıtladım kendimi ve bilim insanı olmak isteyen fen liseliye ve öğretmenlere yazdım.”

"HAYATIMIN EN ZOR İŞİNİ YAPTIM"

Kitabı yazarken karşılaştığı zorlukları da anlatan Nesin, “Bir konuyu başkasına anlatmak hiç kolay değil. Ben bunları 40 yılda öğrendim, şimdi bu 40 yılda öğrendiklerimi bir öğrenciye bir yılda anlatacağımı düşünürken karşıma pek çok soru çıktı. Bunlarla mücadele ettim. Hayatımda daha zor bir iş yapmadım desem yeridir” diyor. Nesin PISA sonuçlarını ise şu sözlerle değerlendiriyor: “Matematik alanındaki açık, kısa vadede hiçbir biçimde kapatılmaz. Merkezi ve tek tipçi eğitim anlayışı sürdüğü sürece hiçbir zaman kapatılmaz.”

‘TÜRKİYE’DE İLK’

Kümeler ve Sayılar’dan başladığını, diğer konularda da lise öğrencileri için kitap yazmaya devam edeceğini aktaran Nesin “Bunu misyon olarak benimsedim” diyor.

Müfredatta okutulan kitapların yeterli olmaması, piyasada da yeterli düzeyde matematik kitabı bulunmaması ve Nabi Avcı’nın teklifi üzerine kitabı yazmaya başladığını söyleyen Nesin, “Türkiye’de bugüne kadar matematik kitabı yazılmamıştı. Piyasadakiler kitaptı ama matematik kitabı değildi. Umarım bu kitaptan sonra pedagojiyi benden daha iyi bilen meslektaşlarım çok daha iyisini yapacaklardır” sözleriyle çalışmanın bir başlangıç olması dileğini de dile getiriyor.

Dünyanın hiçbir yerinde iki milyon öğrenciye tek bir kitabın okutulamayacağını söyleyen Prof. Nesin, eğitim sisteminde çoğulculuktan yana: “Bırakın tek bir kitabı, tek bir anlayışla yazılmış farklı kitaplar da okutulamaz. Herkesin, her coğrafyanın, her kültürün, her bölgenin, her ekonomik ve kültürel seviyenin farklı ihtiyaçları olduğu gibi, her gencin de farklı ihtiyaçları vardır. Türkiye her açıdan renklenmeli, çeşitlenmeli, çoğalmalı, çoğulculaşmalı. Bu özellikle eğitim alanında olmalı. Farklı anlayışla farklı eğitimler yapılabilmeli, farklı kitaplar yazılabilmeli.”

Nesin, kitabın yazılma hikâyesini ve nasıl kullanılacağını da şöyle anlatıyor: “O zamanlar bakan Nabi Avcı’ydı. Benden liseler için matematik kitabı yazmamı istedi. Bir sözleşme yapmadık tabii, sadece konuştuk. Ben de görev bildim. Yeni bakan bu fikri nasıl karşılar bilmiyorum. Tabii ki onlara sunacağım. Yanıt ne olur bilemem. Onlar yayımlamazlarsa ben yayımlarım.”

SAMİ AKBIYIK - GAZETE HABERTÜRK

