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Hülya Sancaklı'yı güvenlik görevlisi de durduramamış!

MHP’li Saffet Sancaklı’nın, intihar girişiminde bulunan eşi Hülya Sancaklı’nın tedavisi sürüyor. Güvenlik görevlisi ifadesinde o anları anlattı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 04:01:44 Güncelleme: 04:05:32

İstanbul’da önceki akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunan MHP Sakarya Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı’nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Büyükçekmece Alkent 2000 sitesinde 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Hülya Sancaklı, tabancayla başına ateş etti. Özel bir hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Sancaklı’nın cerrahi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Haberi, Anayasa değişikliği görüşmeleri nedeniyle bulunduğu TBMM’de alan Saffet Sancaklı da, oğlu Mert Sancaklı’yla birlikte İstanbul’a gelerek hastaneye koştu.

GÜVENLİK DE DURDURAMADI

Alkent 2000 sitesinin güvenlik görevlisi Kemal Ç., polise verdiği ifadede olayı şöyle anlattı: Hülya Sancaklı’nın oğlu Mert, arayıp annesiyle telefonla konuştuğunu ve durumunun iyi olmadığını söyledi. Mutlaka evi kontrol etmemi istedi. Yedek anahtarın yerini de tarif etti. Yedek anahtarla kapıyı açıp eve girdim. Hülya Hanım’la göz göze geldik.

Bu sırada Hülya Hanım, “Beni yalnız bırakın” diye bağırdı. Sonra evin havuz gören tarafına doğru giderek silahı ateşledi. Kanlar içinde görünce telsizle yardım istedim. Sitenin ambulansı geldi, hastaneye götürdük. Saffet Bey’e bilgi verdik.”

‘ÖZÜR DİLERİM’ NOTU

İntihar girişiminin ardından, Sancaklı’nın çocuklarına hitaben yazdığı “Duygu’m, Mert’im beni affedin. Tükendim. Tüm sevdiklerimden özür dilerim” notu bulundu.

MÜSLİM SARIYAR/GAZETE HABERTÜRK

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