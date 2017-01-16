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Bursa'da 4 gündür kayıp olan adamın cesedi ağaca asılı bulundu

Jandarma ve AFAD ekipleri, K.'yi Cumalıkızık yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı buldu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:52:01 Güncelleme: 10:54:17 DHA

Bursa'da, 4 gündür aranan 32 yaşındaki Y. K.nin cesedi, ormanda bir ağaca asılı halde bulundu. İntihar ettiği sanılan K.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak soruşturmaya başlandı.

Merkez Yıldırım İlçesi 75'inci yıl Mahallesi'nde oturan Y. K.'ye 4 günden bu yana ulaşamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmalarına başlayan Jandarma ve AFAD ekipleri, K.'yi Cumalıkızık yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı buldu. K.'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak soruşturmaya başlandı.

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