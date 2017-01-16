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Adana'da polis, çarpıp kaçan sürücüyü "dikiz aynasından" buldu

Zanlının ifadesinde, "Bir kadını öldürdüğümü duyunca şok oldum. Ben bir cisme çarptığımı düşünüyordum. Olay yerine gidip bakınca bir şey olmadığını görünce de sevinmiştim" dediği öğrenildi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:04:52 Güncelleme: 11:12:41 İHA

Adana'da otoyolda bir kadına çarpıp kaçan sürücü kaza sonrası olay yerine düşen dikiz aynası sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre fuhuştan kaydı bulunan Aygün Y. (28) otoyolun Karaisalı Sapağı'nda akşam saat 20.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpan otomobil durmadan Mersin istikametine doğru devam etti. Kazayı gören diğer sürücülerin sağlık ekiplerine haber vermesi sonucu hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Bu arada olay yerine gelen polis kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada otomobilin kadına sol taraftan çarptığını ve sol dikiz aynasının kırılarak olay yerine düştüğünü belirledi. Polis ayrıca otomobilin de lüks bir marka olduğunu tespit ederek, otoyolun hem Mersin hem de Gaziantep çıkışlarında uygulama başlattı. Yapılan uygulama sonucunda otoyolun Osmaniye gişelerinde sol dikiz aynası kırık olan bir otomobil durduruldu. Kadına çarptığı belirlenen otomobilin sürücüsü Ejder Ö. (40) ile yanındaki arkadaşı Mahmut D. gözaltına alındı.

"KAZADAN SONRA OLAY YERİNE GİTTİM"

Emniyete getirilerek sorgulanan sürücü Ejder Ö. Gaziantep'ten yola çıktığını Kahramanmaraş'ta arkadaşını aldığını iş için Mersin'e gitmek üzere Adana'ya geldiklerinde bir süre burada alışveriş yaptıklarını daha sonrada otoyola girip Mersin'e gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Çok fazla hızlı değildim. Giderken birden otomobilin sol tarafına bir şey çarptı. Arkamda çok fazla otomobil olduğu için duramadım. Dursam bir çok araba birbirine girerdi bu nedenle yoluma devam ettim. Mersin'e gidip bir süre gezdikten sonra tekrar Gaziantep'e gitmek üzere yola çıktım. Otoyoldan gittiğim için kaza yerine gelip baktığımda hiçbir şey yoktu bende bir şey olmadığını düşünerek yoluma devam ettim" dedi

KADINA ÇARPIP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ POLİSTEN ÖĞRENDİ

Zanlının ifadesinin devamında Osmaniye'ye geldikleri sırada polisin kendilerini durdurduğunu ve bir kadını öldürmekten gözaltına alındığını söylediklerini ifade ederek, "Bir kadını öldürdüğümü duyunca şok oldum. Ben bir cisme çarptığımı düşünüyordum. Olay yerine gidip bakınca bir şey olmadığını görünce de sevinmiştim. Bir kadını öldürdüğüm için çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Bu arada ifadesinden sonra adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanırken arkadaşı serbest bırakıldı.

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