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Gezi Parkı, izmir
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İzmir'deki Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada 24 sanık hakkında yakalama kararı

81 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:08:03 Güncelleme: 12:19:41 AA

Hatay'daki eylemde Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle İzmir'de düzenlenen izinsiz gösteriye katılan 81 kişinin yargılandığı davada, duruşmaya katılmayan 24 sanık hakkında yakalama kararı verildi.

Hatay'daki Gezi Parkı eyleminde Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle İzmir'de izinsiz gösteriye katılan 81 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etmek", "Görevli memura mukavemet", "Kamu malına zarar vermek", "Kişi malına zarar vermek" suçlarından tutuksuz yargılanan 2 sanık ve avukatları katıldı.

Sanıklardan eski HDP İzmir İl Başkanı Cavit Uğur ise duruşmada yer almadı. Duruşmada söz alan sanıklar Abdullah S. ile Veli A, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, duruşmaya katılmayan 24 sanık hakkında ise yakalama kararı verdi. Bir sonraki duruşma 15 Mayıs'ta yapılacak.

Hatay'daki izinsiz gösteride Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto etmek için 10 Eylül 2013'te Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan bir grup, slogan atarak Basmane Meydanı'na yürümüş, meydana girişi engellemek için konulan bariyerleri geçmeye çalışan gruba güvenlik güçleri müdahale etmiş, göstericiler polis araçlarına taş atmış çevredeki çöp bidonlarını devirmişti.

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