İzmir'de yasak aşk cinayeti!

İzmir'in Aliağa ilçesinde, eşini başka bir erkekle evde yakaladığı iddia edilen koca silahıyla dehşet saçtı.



İddialara göre, esnaf olan Mustafa Ş. (38) evinden sabah çıktıktan bir müddet sonra tekrar evine geldi. Mustafa Ş., kapıyı açtıktan sonra iddialara göre eşi Miray Ş. (36) ile ilişkisi olduğu iddia edilen Selahattin D. (38)'yi aynı evde yakaladı. Bunu gören koca dehşet saçtı.



Silahına davranan Mustafa Ş., önce eşini ardından da Selahattin D.'ye kurşun yağdırdı. Meydana gelen olayda iki şahısta kanlar içerisinde kaldı. Daha sonrada Mustafa Ş. aynı silahla intihar girişimde bulundu. Silah sesleri üzerine komşular hemen durumu polise bildirdi.



EKİPLER ÜÇ KİŞİYİ KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULDU



Eve gelen ekipler, üç kişinin kanlar içerisinde yattığını tespit ederken, polisler Selahattin D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralanan Miray Ş.'yi Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. Miray Ş., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Aynı hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan Mustafa Ş.'de Ege Üniversitesine sevk edilmesinden bir müddet sonra yolda yaşamını yitirdi.



Cesetler, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine götürüldü.



DAHA ÖNCE DE BOŞANMA AŞAMASINA GELİNDİĞİ İDDİASI



Öte yandan, Mustafa Ş. ile Miray Ş.'nin daha öncede boşanma aşamasına geldiği, sonra ise tekrar barıştığı iddia edildi.

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