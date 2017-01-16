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Kayıp kediyi bulanın halılarını 1 yıl ücretsiz yıkayacak

Gittiği her yerde kedisinin fotoğrafını göstererek gören olup-olmadığını soran Yunus Baybaş, Ararat'ı bulana 5 bin lira ödül vereceğini söyledi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:42:38 Güncelleme: 13:43:32 DHA

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde 11 yıl önce vefat eden dedesinden kalan kedisini arayan Yunus Baybaş'a halı yıkama firmasından destek geldi. Firma sahibi Mehmet Sıddık Doğan, "Arkadaşıma destek olmak amacıyla kediyi getiren kişinin 1 yıl boyunca evindeki bütün halılarını ücretsiz yıkayacağım" dedi.

Doğubayazıt'ta pastane işletmecisi Yunus Baybaş'ın dedesinden kalan kedisi 'Ararat' 15 gün önce kayboldu. Evli 3 çocuk babası 27 yaşındaki Yunus Baybaş, aşırı tüylü ve 10 kilo ağırlığında olan dişi kedisini sokak sokak arıyor. Gittiği her yerde kedisinin fotoğrafını göstererek gören olup-olmadığını soran Yunus Baybaş, Ararat'ı bulana 5 bin lira ödül vereceğini söyledi. Yunus Baybaş'a arkadaşları da destek vermeye başladı.

Bir halı yıkama firması sahibi Mehmet Sıddık Doğan, Yunus Baybaş'ın dedesinden kalma kedisini bulup getirenin evindeki halıların tümünü 1 yıl boyunca ücretsiz yıkayacağını açıkladı. Doğan, "Yunus arkadaşımızın kedisi kaybolmuş gece- gündüz her yerde onu arıyor. Allah rızası için kediyi bulan getirsin. Ben de kediyi bulup getirenin 1 yıl boyunca halılarını ücretsiz yıkayacağım" diye konuştu.

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