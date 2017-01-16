Üniversite öğrencisinin senaryo defteri otobüste böyle çalındı

İlginç hırsızlık 25 Aralık Pazar akşamı Mecidiyeköy'den Gaziosmanpaşa'ya giden 55 sefer numaralı özel halk otobüsünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da özel bir üniversitede mimarlık eğitimi alan Ömer Emre Karaaslan (20) isimli genç, Gaziosmanpaşa'ya gitmek için bindiği otobüste, yaklaşık bir buçuk senedir emek vererek yazdığı senaryonun bulunduğu defteri yolcuların eşyaları için ayrılan bölüme koydu ve otobüsün arka tarafına geçip oturdu. Sık sık defterini kontrol ettiğini söyleyen Karaaslan'ın defteri, onu son kez kontrol ettikten saniyeler sonra, otobüste bulunan orta yaşlı bir vatandaş tarafından çalındı. Üniversiteli gencin, defterinin yerinde olmadığını fark ettiği andaki paniği ise hırsızlık zanlısı vatandaşın gözlerinin önünde yaşandı. Otobüste bunlar yaşanırken güvenlik kameraları da kayıttaydı.



"DEFTERİMİ EMNİYET'E TESLİM ETSİM, ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"

Yaşadığı dramı muhabirlere anlatan üniversiteli genç, defterinin kendisine mutlaka ulaştırılmasını isteyerek, "55 numaralı halk otobüsüyle Gaziosmanpaşa'ya giderken yolcu bagajlarının olduğu bölüme defterimi bıraktım. O gün çok yorgundum, o yüzden bırakmak durumunda kaldım. Yaklaşık 45-50 yaşlarında bir amcamızın, sonradan incelediğimiz kamera kayıtlarında defteri çaldığı görülüyor. İnsandır nihayetinde, hatasız kul olmaz. Yani en azından defterimi Emniyet'e teslim etsin, ben şikayetçi olmayacağım. Gören, bilen, duyan varsa, bir şekilde ulaşsınlar, lütfen. Herkesin değer verdiği şeyler, toplu iğne dahi olsa, vardır illa ki. Benim için çok önemli bir defterdi ve ben burada mağdurum" dedi.

Defterin kendisi için çok önemli olduğuna ve içerisinde yılların emeğinin yer aldığına vurgu yapan Karaaslan, "Defterde senaryolarım vardı benim. Yıllardır emek verdiğim bir defter. Defter benim 3'ncü seri olarak adlandırdığım bir kitabımdı. Bir buçuk senedir yazıyordum. Günümüzün Yüzüklerin Efendisi olarak düşünebilirsiniz. Basit olarak düşünülebilir, ama benim için önemli bir şey. Ben yapımcıyla bile anlaştım, yapımcı da inceledi defterlerimi. Bir hırsızlık olayı var. Herkesin başına gelebilir. Lütfen, duyarlı olalım" diye konuştu.

"DEFTERİ GÖREMEYİNCE AVAZIM ÇIKTIĞI KADAR BAĞIRDIM"

Üniversiteli genç, defterinin yerinde olmadığını görünce yaşadığı paniği ise, "Tabiri caizse, çocuğun gibi gördüğün deftere bakıyorsun, kontrol ediyorsun orada. O kadar yorgunum, ama deftere sık sık bakıyorum. Defteri göremeyince avazının çıktığı kadar bağırıyorsun. 'Kim çaldı defterimi?' diye dolanıyorsun. İnsanların tepkilerine gelince, bir tane teyze vardı, o çok dikkatimi çekti. Yani 'Senin için canımı veririm' der gibi bakıyordu" diyerek anlattı.

"AMCA, ALLAH SENİN İYİLİĞİNİ VERSİN"

Hırsızlık zanlısı vatandaş hakkında da konuşan Karaaslan, "Kimse kimseyi kandırmasın, açıkça bir hırsızlık olayı. Adam benim gözlerimin içine bakıyor, bakıyor, alıyor. O adam ben yerde defterimi ararken poşetine sıkı sıkı sarılıyordu, ama emin olmadığın için bir şey yapamıyorsun" dedi. Son olarak, defterini çalan amcaya ve onu tanıyanlara seslenen genç, "Amca, Allah senin iyiliğini versin. Lütfen, gören, bilen, duyan varsa, bunu Emniyet'e teslim etsin. Şikayetçi olmayacağım. Lütfen diyorum, bana ulaştırın onu" diye konuştu.

SENARYO HIRSIZLIĞI KAMERADA

Öte yandan, hırsızlık olayı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kafasında mavi bere olan orta yaşlı bir vatandaş, oturduğu koltuktan kalkıp elindeki poşeti üniversite öğrencisinin defterinin yanına koyuyor. Daha sonra otobüsten inen bir bayanın yerine oturan hırsızlık zanlısı, önce kendi poşetini, ardından da üniversiteli gencin defterini bulunduğu yerden alıyor. Bu esnada gencin de hırsızlık zanlısının hemen yanında olması ve hırsızlık anından hemen önce defterini gözüyle kontrol etmesi dikkat çekiyor. Dakikalar sonra, oturduğu koltuktan paniğe kapılmış bir halde kalkan genç, telaşlı bir şekilde defterini arıyor. Yaşadığı panik hareketlerinden açıkça belli olan genç, koltukların altlarına kadar bakıp otobüsteki vatandaşlara defterini soruyor. Bazı vatandaşların da defteri aradığı görülürken, hırsızlık zanlısının bu anları soğukkanlılıkla izlemesi ve hiç tepki vermemesi dikkatlerden kaçmıyor.