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HDP, Nursel Aydoğan
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HDP'li Nursel Aydoğan'a 103 yıl hapis istemiyle dava

Hazırlanan ve Şırnak 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame daha sonra, suçların son işlendiği yerin Diyarbakır olması nedeniyle 'yetkisizlik' kararı verilerek Diyarbakır'a gönderildi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:46:59 Güncelleme: 15:28:49 DHA

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma nedeniyle tutuklanan ve dava dosyası görevsizlik kararı verdilerek Diyarbakır'a gönderilen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a 103 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şırnak'ta yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan hakkında 'Örgüte üye olmak, 14 defa 'örgüt propagandası yapmak', 2 kez '2911 Sayılı Kanuna Muhalefet', 2 kez 'Suç ve Suçluyu Övme', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek' ve 'Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik Etmek' suçlarından toplam 103 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan ve Şırnak 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame daha sonra, suçların son işlendiği yerin Diyarbakır olması nedeniyle 'yetkisizlik' kararı verilerek Diyarbakır'a gönderildi.

MİLLETVEKİLLERİ DE DİNLEMEYE TAKILMIŞ

HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan hakkında hazırlanan iddianamede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK)'dan PKK/KCK'nın 'Türkiye Meclisi' olarak söz edilirken, DTK ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 yılında soruşturma başlattıldığı belirtildi. İddianamede, bu soruşturma kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Konukevi'ndeki DTK binasında yürütülen faaliyetler ve kapanan BDP il binasında yapılan DTK kongresindeki konuşmaların, mahkeme kararı ile teknik ve fiziki takibe alındığı ktaydedildi. İddianamede, bu takibe takılan dönemin BDP Eş Genel Başkanı olan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı HDP'li Milletvekillerinin konuşmalarına da yer verildi.

Nursel Aydoğan, geçtiğimiz günlerde yargılandığı bir davada 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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