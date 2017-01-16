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Sur'un güvenliği kadın müdüre emanet

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:41:23 AA

Diyarbakır'ın Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne ilk kez kadın emniyet müdürü atandı

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    Geçen yıl PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat kurup yaşamı hiçe sayan saldırılar gerçekleştirdiği ve bu nedenle vatandaşın büyük mağduriyet yaşadığı Sur ilçesinde emniyet müdürlüğü görevine, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın onayı ile Asuman Karacık, getirildi.

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    Yaklaşık 10 gün önce ilçedeki görevine başlayan Karacık, bu süreçte tarihi sokaklarda ekiplerle yaptığı uygulamalarla dikkati çekiyor.

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    Sur'da geçen yıl çukur kazan ve bombalı saldırılar düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda da görev alan Karacık, ilçe sakinleriyle kısa sürede kaynaştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    helal olsun başarılarının devamını dilerim
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